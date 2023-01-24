Погода в Ижевске на 24 января: до - 10 °С и небольшой снег

Синоптики обещают снег в Ижевске. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии пройдет небольшой снег. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха -8…-10 °С. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

Ночью температура воздуха -15 … -17 °С. Осадков не ожидается.

На дорогах сохранится гололедица!

Хорошего вам дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Налоговый вычет за квартиру, лечение, на детей: кто, сколько и как быстрее вернуть деньги

В Сарапуле задержали наркодилера

В Удмуртии назвали самые популярные и редкие имена новорожденных в 2022 году