Погода в Ижевске на 24 января: до - 10 °С и небольшой снег

Синоптики обещают снег в Ижевске. Фото: архив
Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии пройдет небольшой снег. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
Температура воздуха -8…-10 °С. Ветер юго-западный 2-7 м/с.
Ночью температура воздуха -15 … -17 °С. Осадков не ожидается.
На дорогах сохранится гололедица!
Хорошего вам дня!
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