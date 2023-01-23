В Удмуртии назвали самые популярные и редкие имена новорожденных в 2022 году

Мальчиков часто называли именами на букву М Фото: Диля Ахмадишина

Комитет по делам ЗАГС при правительстве региона назвал самые необычные и популярные имена новорожденных в 2022 году.

Самыми редкими женскими именами стали Лирана, Ралина, Ида, Николь, Анита и Лада. А самыми популярными именами для малышек назвали Вика, Даша, Катя, Анна, Полина и Маша.

В список наиболее редких имен для мальчиков попали Рафаэль, Фома, Евсей, Елизар, Назар, Гордей и Леон. А самыми популярными мужскими именами стали: Миша, Максим, Саша, Арсений и Матвей.

Напомним, что ранее «Комсомолка» делилась схожими списками имен для малышей, которые появились на свет в 2021 году.

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