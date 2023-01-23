Мужчину из Ижевска осудят за гибель ребенка и двух женщин в пожаре

Пожар произошел в мае. Фото: ГУ МЧС по УР

В Ижевске осудят 35-летнего местного жителя обвиняемого в гибели двух женщин и одного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

27 мая на Колхозной улице в Ленинском районе загорелся дом. Пьяный мужчина уснул с непотушенной сигаретой. В результате загорелось одеяло и другие предметы в квартире. Когда ижевчанин проснулся и заметил пламя, он выбежал на улицу, оставив входную дверь незапертой. Огонь перекинулся на остальные 14 квартир дома. От угарного газа погибли маленький ребенок и две женщины. Они не смогли выбраться из горящего дома.

Собственники квартир получили материальный ущерб в размере более 7 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит срок до 4 лет в колонии.

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