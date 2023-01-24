В Удмуртии 61-летнюю женщину и двоих ее сыновей обвиняют в незаконной продаже спиртосодержащей продукции

Общая стоимость продукции составила больше 1 миллиона рублей. Фото: архив

В Удмуртии закончили расследование уголовного дела, которое завели на трех жителей города Глазова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Их обвиняют в незаконном обороте спиртосодержащей продукции.

Как выяснилось, 61-летняя женщина и двое ее сыновей 1985 и 1986 года рождения незаконно торговали спиртосодержащей жидкостью.

Основными покупателями были лица, которые злоупотребляли спиртным. В день злоумышленники зарабатывали на незаконной продаже спирта от 5 до 15 тысяч рублей.

Противоправная деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками МВД.

Полицейские изъяли более 100 000 флаконов спирта. Общая стоимость продукции составила больше 1 миллиона рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

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