В Удмуртии 61-летнюю женщину и двоих ее сыновей обвиняют в незаконной продаже спиртосодержащей продукции

Общая стоимость продукции составила больше 1 миллиона рублей. Фото: архив
В Удмуртии закончили расследование уголовного дела, которое завели на трех жителей города Глазова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Их обвиняют в незаконном обороте спиртосодержащей продукции.
Как выяснилось, 61-летняя женщина и двое ее сыновей 1985 и 1986 года рождения незаконно торговали спиртосодержащей жидкостью.
Основными покупателями были лица, которые злоупотребляли спиртным. В день злоумышленники зарабатывали на незаконной продаже спирта от 5 до 15 тысяч рублей.
Противоправная деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками МВД.
Полицейские изъяли более 100 000 флаконов спирта. Общая стоимость продукции составила больше 1 миллиона рублей.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление им грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
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