Жители Можги смогут получить перерасчет за отопление и электроэнергию после коммунальной аварии

Чтобы получить компенсацию, жителям Можги нужно написать заявление в МУП ЖКХ Фото: Мария Бакланова

Можгинцы смогут получить перерасчет за отопление и электроэнергию после недавней коммунальной аварии в городе. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов на совещании, посвященном коллапсу на теплосетях в Можге.

Бречалов отметил, что администрация города плохо организовала взаимодействие с профильными региональными ведомствами и с местными жителями. Также власти умолчали о вновь возникающих прорывах на сетях.

По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ришата Ибрагимова, первое сообщение в региональную ЕДДС поступило 13 января в 06:30. К полудню было сказано, что котельную запустили. О 5 новых прорывах сообщили только на следующие сутки, хотя они произошли в тот же день.

«Это уже позволило бы предположить, что на системе серьезные проблемы, но не было отражено в ЕДДС. Ключевая недоработка, что масштаб и характер проблемы в ЕДДС не отразились», – сказал Ибрагимов.

Можгинцы вполне справедливо требуют перерасчета за отопление и электричество за время аварии. Для того, чтобы получить компенсацию, жителям Можги нужно написать заявление в МУП ЖКХ. Также нужно будет предоставить квитанции или их копии за электроэнергию за период с октября 2022 года по январь 2023 года. Еще потребуется копия паспорта собственника квартиры.

Напомним, что 13 января в Можге произошла авария на теплосетях, в результате которой жители сразу нескольких микрорайонов остались без отопления практически на неделю. После проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Заместитель главы администрации города, который в момент аварии выполнял обязанности градоначальника, решил уйти с должности. «Комсомолка» связалась с местной жительницей и узнала, как можгинцы справлялись с ЧП и что делали власти.

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