Бухгалтер из Удмуртии «напиратил» на программном обеспечении более 4 млн рублей

Общий ущерб составил более 4,4 млн рублей
Фото: Мария Бакланова
В Балезинском районе за пиратство осудят 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Мужчина работает бухгалтером в Балезинском строительно-монтажном предприятии. В интернете он скачал и установил на компьютеры в офисе пиратскую версию программного обеспечения. Общий ущерб составил более 4,4 млн рублей.
Уголовное дело по статье «Незаконное использование объектов авторского права в особо крупном размере» направлено в суд для рассмотрения по существу.
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