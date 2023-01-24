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НовостиПроисшествия24 января 2023 5:33

Бухгалтер из Удмуртии «напиратил» на программном обеспечении более 4 млн рублей

Уголовное дело направили в суд
Софья Кель
Общий ущерб составил более 4,4 млн рублей

Общий ущерб составил более 4,4 млн рублей

Фото: Мария Бакланова

В Балезинском районе за пиратство осудят 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Мужчина работает бухгалтером в Балезинском строительно-монтажном предприятии. В интернете он скачал и установил на компьютеры в офисе пиратскую версию программного обеспечения. Общий ущерб составил более 4,4 млн рублей.

Уголовное дело по статье «Незаконное использование объектов авторского права в особо крупном размере» направлено в суд для рассмотрения по существу.

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