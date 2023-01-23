«Пропавшие» антибиотики и жаропонижающие завезли в аптеки Удмуртии

«Пропажа» вернулась в аптеки Фото: Амир Закиров

В сеть Госаптек Удмуртии поступила партия лекарств, на «пропажу» которых недавно жаловались жители региона. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер правительства республи Эльвира Пинчук.

В список лекарств входят Амоксициллин различной формы выпуска, Ибупрофен в суспензии, Парацетамол детский в суспензии и Цефепим Экспресс.

Узнать о наличии лекарств в нужной вам аптеке можно по телефону справочной 8(3412) 399-399.

Напоминаем, что ранее журналисты «Комсомолки» прошлись по местным аптекам и узнали в чем заключалась проблема с антибиотиками и были ли она вообще.

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