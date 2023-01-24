Мужчина из Удмуртии проник в дом 60-летней пенсионерке и изнасиловал ее

Мужчина также совершил ряд краж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Игринском районе за ряд преступлений осудят 35-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Осенью 2022 года он неоднократно совершал кражи из машин и квартир. Кроме того, он пьяным проник в квартиру 60-летней женщины, несколько раз ударил ее, душил и под угрозой убийством изнасиловал. После произошедшего у пенсионерки возникло психическое расстройство.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет в колонии.

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