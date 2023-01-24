На 13,5% выросло количество цифрового мошенничества в Удмуртии

Общее количество преступлений снизилось Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сравнению с 2021 годом в Удмуртии на 13,5% выросло количество цифрового мошенничества. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Также на 56% чаще происходили мелкие кражи. Но есть и хорошие новости. Общее количество преступлений снизилось на 7,3%, а число пресеченных преступлений выросло на 38%. Также снизилось количество тяжких преступлений и количество нераскрытых дел на 8,8% и 16,4% соответственно.

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