В Столичном микрорайоне в Ижевске завершили работы на трубопроводе

Фото: Администрация Ижевска @izh_gov

Подошли к концу работы на магистральном трубопроводе в Столичном микрорайоне Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Коммунальщики заменили неисправные задвижки на теплотрассе. Сейчас идет заполнение системы теплоносителем. Местным управляйкам и ТСЖ известно о необходимости настройки внутридомовых систем отопления.

Если вдруг у ижевчан возникнут проблемы с подачей отопления, они могут обратиться в городскую диспетчерскую службу по телефону 072 (с мобильных – 998-072).

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