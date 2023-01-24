В Столичном микрорайоне в Ижевске завершили работы на трубопроводе

Фото: Администрация Ижевска @izh_gov
Подошли к концу работы на магистральном трубопроводе в Столичном микрорайоне Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Коммунальщики заменили неисправные задвижки на теплотрассе. Сейчас идет заполнение системы теплоносителем. Местным управляйкам и ТСЖ известно о необходимости настройки внутридомовых систем отопления.
Если вдруг у ижевчан возникнут проблемы с подачей отопления, они могут обратиться в городскую диспетчерскую службу по телефону 072 (с мобильных – 998-072).
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