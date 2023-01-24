Два человека получили ожоги при пожаре в Сарапуле

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

23 января примерно в 7:05 в доме на улице Калинина в Сарапуле загорелась 4-комнатная квартира. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Квартира находится на первом этаже 9-этажного дома. В огне пострадало имущество на 4 кв.м. В пожаре мужчина и женщина получили ожоги разной степени тяжести.

Квартиру помогали тушить добровольцы с завода «Элеконд».

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