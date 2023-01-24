Мусоровоз сбил 80-летнюю женщину в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД
23 января примерно в 9:30 напротив дома №12 на улице Труда в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД.
35-летний водитель мусоровоза МАЗ проезжал по двору дома. Там он сбил 80-летнюю женщину.
В результате ДТП пенсионерка получила травмы. Ее госпитализировали.
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