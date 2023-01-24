Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 8:27

В Удмуртии приняли закон о компенсации расходов на догазификацию участков

Выплаты не будут превышать 100 тысяч рублей
Софья Кель
Законопроект приняли в двух чтениях

Законопроект приняли в двух чтениях

Фото: Константин ИВШИН

Депутаты госсовета Удмуртии в двух чтениях приняли законопроект о компенсации расходов на строительство газопровода на участке и покупку газоиспользующего оборудования. Такое решение парламентарии приняли в ходе в ходе заседания третьей сессии госсовета республики.

Выплата будет однократной в размере фактической стоимости газификации, но при одном условии: стоимость не должна превышать 100 тысяч рублей. Право на компенсацию предоставили ветеранам и инвалидам боевых действий, участникам ВОВ, членам семей погибших, ветеранов и инвалидов, а также многодетные и малоимущие семьи.

На реализацию закона потребуются дополнительные 100 млн рублей из бюджета Удмуртии. Это позволит 1 тыс. человек получить компенсацию.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На 13,5% выросло количество цифрового мошенничества в Удмуртии

В Столичном микрорайоне в Ижевске завершили работы на трубопроводе

Мужчина из Удмуртии проник в дом 60-летней пенсионерке и изнасиловал ее