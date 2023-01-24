В Удмуртии приняли закон о компенсации расходов на догазификацию участков

Законопроект приняли в двух чтениях Фото: Константин ИВШИН

Депутаты госсовета Удмуртии в двух чтениях приняли законопроект о компенсации расходов на строительство газопровода на участке и покупку газоиспользующего оборудования. Такое решение парламентарии приняли в ходе в ходе заседания третьей сессии госсовета республики.

Выплата будет однократной в размере фактической стоимости газификации, но при одном условии: стоимость не должна превышать 100 тысяч рублей. Право на компенсацию предоставили ветеранам и инвалидам боевых действий, участникам ВОВ, членам семей погибших, ветеранов и инвалидов, а также многодетные и малоимущие семьи.

На реализацию закона потребуются дополнительные 100 млн рублей из бюджета Удмуртии. Это позволит 1 тыс. человек получить компенсацию.

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