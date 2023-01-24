Женщина и 12-летний ребенок погибли при пожаре в Удмуртии

Фото: скриншот из видео

24 января примерно в 7:00 в селе Люкшудья Завьяловского района загорелась квартира в одноэтажном деревянном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По приезде пожарных открытым огнем горели дом и надворные постройки площадью 70 кв.м. Во время разбора сгоревшего дома нашли тела женщины и 12-летнего ребенка. Пожар тушили 24 человека с помощью 10 единиц техники.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают дознаватели, специалисты Испытательной пожарной лаборатории, а также следственная группа следственного управления СК России по Удмуртии.

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