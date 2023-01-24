Гороскоп на день: 25 января Овнам стоит составить план действий, а Стрельцам – не терять оптимизма

Жизнь будет бить ключом Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Не стремитесь решать задачи по ходу их поступления. Самое время составить грамотный план действий, чтобы достичь желаемых целей в будущем.

ТЕЛЕЦ

Не торопите события. Будущее обещает окунуть вас в их водоворот. Вам нужно морально подготовиться к ним. Наберитесь сил и терпения.

БЛИЗНЕЦЫ

Споры могут надолго выбить вас из колеи, если вы не научитесь отстаивать свои позиции. Если поставленные перед вами задачи вам не нравятся, у вас будет возможность отказаться от них.

РАК

Даже если что-то идет не по вашему плану – не беспокойтесь. Резкие повороты в делах откроют для вас новые потенциальные возможности развития. Не упустите их.

ЛЕВ

Не скрывайте свои эмоции. Внутренние конфликты могут отдалить от вас близких людей. Не бойтесь говорить о проблемах. Вас обязательно услышат.

ДЕВА

Не лучший день для знакомств. Сегодня лучше всего заняться восстановлением своего ментального здоровья. Время наедине с собой поможет набраться сил и избавиться от усталости.

ВЕСЫ

Удача не оставит вас. Настройтесь на позитивный лад и получайте удовольствие от возможных подарков судьбы.

СКОРПИОН

Магия, которая вас окружает, в скором времени выйдет наружу. Многие дела сами собой решатся. Но не теряйте бдительность. Для вас удача переменчива.

СТРЕЛЕЦ

Позитивный настрой и хорошее самочувствие помогут вам найти энергию для продуктивного рабочего дня. Ваш оптимизм станет источником вдохновения коллег. Улыбайтесь, все получится.

КОЗЕРОГ

Желая угнаться за выгодным предложением, вы можете столкнуться с трудной задачей. Не пытайтесь решить ее сразу. Есть секрет, от которого зависит исход дела. Ошибетесь – можете все потерять.

ВОДОЛЕЙ

Каким бы серым ни казался мир, не стоит терять надежду. Ищите хорошее в простоте бытия. Любовь окружает вас. Поддержка друзей тому подтверждение.

РЫБЫ

Задуманное вами путешествие будет отложено на неопределенный срок. Но не отчаивайтесь. Сегодня судьба пошлет вам добрые вести, которые окажут серьезное влияние на вас и ваших близких.

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