ОНФ призвал Минприроды Удмуртии не покупать внедорожник за 7,2 млн рублей

На имя министра написали письмо Фото: Архив КП

Активисты Общероссийского народного фронта в Удмуртии призвали региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды отказаться от покупки внедорожника за 7,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

На сайте госзакупок сотрудники ОНФ увидели заявку на аукцион для покупки внедорожника класса люкс для АУ УР «Удмуртлес». Машина стоит 7,2 млн рублей.

«Так, заявлено, что длина внедорожника должна быть не менее 5 м, ширина не менее 1,9 м, высота не менее 1,6 м. Прописано количество дверей – 5 и мест – 7. Мощность двигателя должна составлять 271 лошадиную силу», – сказали в народном фронте.

Эксперты назвали эту покупку расточительной. В конце концов, ездить по лесу можно и на более бюджетной машине.

На имя министра природных ресурсов направлено письмо с просьбой отменить покупку или же снизить стоимость закупки «за счет оптимизации потребности».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На 13,5% выросло количество цифрового мошенничества в Удмуртии

В Столичном микрорайоне в Ижевске завершили работы на трубопроводе

Мужчина из Удмуртии проник в дом 60-летней пенсионерке и изнасиловал ее