Новый ФАП заработает в деревне Старая Игра в Удмуртии

Для открытия нужно дождаться получения лицензии Фото: Амир Закиров

В деревне Старая Игра Граховского района Удмуртии откроют новый ФАП. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ночь на 24 февраля в деревне загорелся старый ФАП. У здания горела кровля. О причине пожара пока неизвестно, но этим занимаются надзорные органы. Отметим, что старый фельдшерско-акушерский пункт и до этого был в весьма ветхом состоянии – его построили в 1984 году.

«Сейчас мы находимся на стадии получения лицензии на новый ФАП, после получения всех необходимых документов он начнет принимать пациентов», – рассказал заместитель министра здравоохранения Удмуртии Александр Попов.

Отметим, что Гаранькинский ФАП обслуживает 290 человек, в том числе 36 детей. До открытия нового пункта они могут обращаться за медпомощью в ФАП в Верхней Игре, который находится в 3 км от деревни.

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