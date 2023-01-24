Судебного пристава осудят за злоупотребление должностными полномочиями

Женщина обогатилась на 50 тысяч рублей
Фото: Мария Бакланова
В Вавожском районе осудят 40-летнюю судебного пристава за получение откатов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
В феврале 2022 года женщина договорилась с директрисой одной из организаций, которая предоставляла услуги по признанию граждан банкротами. За каждый договор директриса отчисляла судебному приставу по 5 тысяч рублей. С февраля по август 2022 года женщина незаконно обогатилась на 50 тысяч рублей.
Уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» с обвинительным заключением направили в суд.
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