Судебного пристава осудят за злоупотребление должностными полномочиями

Женщина обогатилась на 50 тысяч рублей Фото: Мария Бакланова

В Вавожском районе осудят 40-летнюю судебного пристава за получение откатов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В феврале 2022 года женщина договорилась с директрисой одной из организаций, которая предоставляла услуги по признанию граждан банкротами. За каждый договор директриса отчисляла судебному приставу по 5 тысяч рублей. С февраля по август 2022 года женщина незаконно обогатилась на 50 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» с обвинительным заключением направили в суд.

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