Дмитрий Медведев прибыл в Ижевск

На Концерне провели заседание Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 января в столицу Удмуртии приехал зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом сообщил в своем телеграм-канале.

Чиновник посетил группу компаний «Калашников». На Концерне провели заседание военно-промышленной комиссии по контролю за производством вооружения военных сил страны. Перед заседанием Медведев осмотрел представленную на производстве технику. Особый упор чиновник сделал на производстве беспилотников.

Сейчас концерн занимается поставкой наиболее востребованной в ходе СВО техники. Как сказал Медведев, речь идет о «тысячах единиц». Он также заявил о том, что производству нужно сохранить набранный в прошлом году темп.

Напомним, что в конце декабря Концерн также посетил министр обороны России Сергей Шойгу.

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