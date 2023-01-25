88 жителей Удмуртии заболели коронавирусом

Коронавирус в Удмуртии Фото: Архив КП

По данным на 25 января, в Удмуртии заболели коронавирусом 88 человек.

Среди заболевших выявлены 12 детей до 14 лет, 17 жителей старше 65 лет. Таковы данные управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Случаи заболеваний зарегистрированы в 16 из 30 административных территориях республики, в Ижевске заразились 46 человек.

Отмечено 29 семейных очагов заболеваний.

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