Последние новости Ижевска на утро 25 января: приезд Дмитрия Медведева в Ижевск, комментарий властей о скандале вокруг «Италмаса» и платные парковки

Традиционный дайджест новостей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 25 января. День обещает быть пасмурным, но теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Дмитрий Медведев в Ижевске
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в столицу Удмуртии. Он посетил Концерн «Калашников», осмотрел представленную на производстве технику и провел заседание военно-промышленной комиссии.
На Концерне провели заседание
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Дети уходят на карантин из-за ОРВИ
За последнюю неделю в регионе закрыли 18 классов и 16 групп в детских садах закрыли из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Не удивительно! Ведь с болезнями слегли почти 14 тысяч жителей Удмуртии.
Уровень заболеваемости продолжает расти
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Трагедия в Завьяловском районе
Сегодня утром загорелась квартира в одноэтажном доме. Пламя тушили 24 человека, но это не помогло спасти две жизни. Во время разбора сгоревшего здания нашли тела женщины и 12-летнего ребенка.
Фото: скриншот из видео
Призванного военнослужащего вернули
Отца двоих детей из Удмуртии сначала призвали в рамках частичной мобилизации, а потом вернули домой. В этом ему помог уполномоченный по защите прав человека в республике.
Случай каждого мобилизованного уникален
Фото: Мария Бакланова
Разбор скандала
Еще с прошлого года жители региона обсуждают скандал вокруг закрытия ТРЦ «Италмас» в Ижевске. Первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов прокомментировал эту ситуацию.
У ТРЦ сменился собственник. Фото: yandex.ru
Платные парковки
С 1 февраля в центре столицы Удмуртии появятся платные парковки. За тем, как проходит процесс подготовки новых пространств, следят представители некоммерческих организаций, Общественной палаты Ижевска и администрации города. Мы рассказали, что это такое и как система будет работать.
Оплатить пользование стоянкой можно несколькими способами. Фото: Администрация Ижевска @izh.ru
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».