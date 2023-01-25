Последние новости Ижевска на утро 25 января: приезд Дмитрия Медведева в Ижевск, комментарий властей о скандале вокруг «Италмаса» и платные парковки

Традиционный дайджест новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 25 января. День обещает быть пасмурным, но теплым. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Дмитрий Медведев в Ижевске

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в столицу Удмуртии. Он посетил Концерн «Калашников», осмотрел представленную на производстве технику и провел заседание военно-промышленной комиссии.

На Концерне провели заседание Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дети уходят на карантин из-за ОРВИ

За последнюю неделю в регионе закрыли 18 классов и 16 групп в детских садах закрыли из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Не удивительно! Ведь с болезнями слегли почти 14 тысяч жителей Удмуртии.

Уровень заболеваемости продолжает расти Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Трагедия в Завьяловском районе

Сегодня утром загорелась квартира в одноэтажном доме. Пламя тушили 24 человека, но это не помогло спасти две жизни. Во время разбора сгоревшего здания нашли тела женщины и 12-летнего ребенка.

Фото: скриншот из видео

Призванного военнослужащего вернули

Отца двоих детей из Удмуртии сначала призвали в рамках частичной мобилизации, а потом вернули домой. В этом ему помог уполномоченный по защите прав человека в республике.

Случай каждого мобилизованного уникален Фото: Мария Бакланова

Разбор скандала

Еще с прошлого года жители региона обсуждают скандал вокруг закрытия ТРЦ «Италмас» в Ижевске. Первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов прокомментировал эту ситуацию.

У ТРЦ сменился собственник. Фото: yandex.ru

Платные парковки

С 1 февраля в центре столицы Удмуртии появятся платные парковки. За тем, как проходит процесс подготовки новых пространств, следят представители некоммерческих организаций, Общественной палаты Ижевска и администрации города. Мы рассказали, что это такое и как система будет работать.

Оплатить пользование стоянкой можно несколькими способами. Фото: Администрация Ижевска @izh.ru

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».