Количество пожаров и чрезвычайных ситуаций уменьшилось в Удмуртии за год

МЧС подвело итоги деятельности за год Фото: Мария Бакланова

Начальник управления ГУ МЧС по Удмуртии Сергей Пряженцев в интервью рассказал, с какими итогами завершился 2022 год.

«По итогам года можно с уверенностью сказать, что территориальное управление и подсистема РСЧС готовы к любым вызовам. У нас достаточно хорошие показатели. Но есть один момент, который нас огорчает: растет количество пожаров с групповой гибелью – на 44%. Всего их произошло 13, скончались 28 человек», – рассказал Сергей Пряженцев.

Количество чрезвычайных ситуаций стало меньше на 78%, а пожаров – на 28%. При этом число погибших при ЧС уменьшилось на 50%, а пострадавших – на 80%. В пожарах погибло на 11% меньше людей, чем в 2021, а пострадавших стало меньше на 6%.

Причинами пожаров чаще всего становятся неосторожное обращение с огнем и нарушение правил установки и использования электрического оборудования.

Снижение количества пожаров и пострадавших Сергей Пряженцев связывает с установкой пожарных извещателей.

Граждане должны сами позаботиться о наличии прибора, однако малообеспеченным и многодетным семьям помогают органы местного самоуправления. Извещатели есть у 17 тысяч таких семей в республике, но это только 67% от нуждающихся. В этом году работу продолжат.

«У нас есть моменты, где действительно отмечены очень положительные сдвиги. Это и прохождение пожароопасного сезона, и уменьшение количества возгораний. Это произошло благодаря слаженным действиям управления МЧС и региональных органов власти», – прокомментировал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Основные задачи на 2023 год – обеспечение безопасности людей на водоемах, а также подготовка к паводку и пожароопасному сезону.

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