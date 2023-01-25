Владимир Лазарев стал главой управления по работе с муниципалитетами в Удмуртии

В администрации главы и правительства кадровые изменения Фото: Архив КП

На сайте правительства Удмуртской республики опубликован указ, которым назначен новый руководитель по работе с муниципальными образованиями администрации главы и правительства Удмуртии. Им стал Владимир Лазарев. Документ подписал глава региона Александр Бречалов.

Владимир Лазарев приступил к исполнению своих обязанностей 24 января. Ранее пост занимала Вероника Лекомцева, пока она не покинула его по собственному желанию 3 июня 2022 года. В декабре ее избрали зампредседателя ЦИК Удмуртии.

Сам Владимир Лазарев ранее в администрации главы и правительства был главой отдела совершенствования муниципального управления.

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