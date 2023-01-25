20 фотографий с соревнований по шахматам среди сельских школьников в Удмуртии

Соревнования по быстрым шахматам в Дебесах
Фото: Сергей Суворов
С 19 по 23 января в Дебесах прошли уже четвертые по счету Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди сельских школьников. В командном зачете победу одержала команда из Татарстана.
Рассказываем о прошедшем турнире в фотографиях.
Первый день соревнований по быстрым шахматам в Дебесах
Фото: Сергей Суворов
В Дебесы приехали команды из ДНР и ЛНР
Фото: Сергей Суворов
Кроме турнира ребята участвовали в различных мастер-классах
Фото: Сергей Суворов
Один из участников соревнований по блицу
Фото: Сергей Суворов
Мальчишки они везде мальчишки!
Фото: Сергей Суворов
В этом году в качестве одного из судей выступил 12-летний школьник
Фото: Сергей Суворов
Впервые в 2023 году в рамках турнира прошли игры по системе шведские шахматы
Фото: Сергей Суворов
Впервые в Дебесах прошла «Ночь бега и шахмат». Участники пробежали ровно 3333 метра!
Фото: Сергей Суворов
Сеанс одновременной игры мастера международного класса Александры Макаренко
Фото: Сергей Суворов
Еще в прошлом году участников разделили по возрастам и по полу. Раньше 17-летний школьник мог играть с 8-летним соперником
Фото: Сергей Суворов
Каждый год помимо турнира проходит семинар для судей. Они обмениваются опытом, обсуждают спорные моменты соревнований и повышают свою квалификацию
Фото: Сергей Суворов
Шахматы – очень серьезная игра!
Фото: Сергей Суворов
На соревнования приехали ребята из 19 регионов России
Фото: Сергей Суворов
Ребята вместе с родителями и тренерами на экскурсии на горе Байгурезь
Фото: Сергей Суворов
Партия сыграна!
Фото: Сергей Суворов
В рамках турнира чиновники и представители Федерации шахмат Удмуртии обсудили вопросы развития туризма на селе с помощью спортивных мероприятий
Фото: Сергей Суворов
Победителей турнира было много!
Фото: Сергей Суворов
Всего для участников соревнований было заготовлено 48 кубков и 160 медалей
Фото: Сергей Суворов
Победители соревнований
Фото: Сергей Суворов
Одно из любимых спортивных состязаний – снайпер в варежках
Фото: Сергей Суворов
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