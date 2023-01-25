20 фотографий с соревнований по шахматам среди сельских школьников в Удмуртии

Соревнования по быстрым шахматам в Дебесах Фото: Сергей Суворов

С 19 по 23 января в Дебесах прошли уже четвертые по счету Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди сельских школьников. В командном зачете победу одержала команда из Татарстана.

Рассказываем о прошедшем турнире в фотографиях.

Первый день соревнований по быстрым шахматам в Дебесах Фото: Сергей Суворов

В Дебесы приехали команды из ДНР и ЛНР Фото: Сергей Суворов

Кроме турнира ребята участвовали в различных мастер-классах Фото: Сергей Суворов

Один из участников соревнований по блицу Фото: Сергей Суворов

Мальчишки они везде мальчишки! Фото: Сергей Суворов

В этом году в качестве одного из судей выступил 12-летний школьник Фото: Сергей Суворов

Впервые в 2023 году в рамках турнира прошли игры по системе шведские шахматы Фото: Сергей Суворов

Впервые в Дебесах прошла «Ночь бега и шахмат». Участники пробежали ровно 3333 метра! Фото: Сергей Суворов

Сеанс одновременной игры мастера международного класса Александры Макаренко Фото: Сергей Суворов

Еще в прошлом году участников разделили по возрастам и по полу. Раньше 17-летний школьник мог играть с 8-летним соперником Фото: Сергей Суворов

Каждый год помимо турнира проходит семинар для судей. Они обмениваются опытом, обсуждают спорные моменты соревнований и повышают свою квалификацию Фото: Сергей Суворов

Шахматы – очень серьезная игра! Фото: Сергей Суворов

На соревнования приехали ребята из 19 регионов России Фото: Сергей Суворов

Ребята вместе с родителями и тренерами на экскурсии на горе Байгурезь Фото: Сергей Суворов

Партия сыграна! Фото: Сергей Суворов

В рамках турнира чиновники и представители Федерации шахмат Удмуртии обсудили вопросы развития туризма на селе с помощью спортивных мероприятий Фото: Сергей Суворов

Победителей турнира было много! Фото: Сергей Суворов

Всего для участников соревнований было заготовлено 48 кубков и 160 медалей Фото: Сергей Суворов

Победители соревнований Фото: Сергей Суворов

Одно из любимых спортивных состязаний – снайпер в варежках Фото: Сергей Суворов

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