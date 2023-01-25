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НовостиОбщество25 января 2023 13:00

20 фотографий с соревнований по шахматам среди сельских школьников в Удмуртии

В Дебесы приехали 77 команд со всей России
Инга Коган
Соревнования по быстрым шахматам в Дебесах

Соревнования по быстрым шахматам в Дебесах

Фото: Сергей Суворов

С 19 по 23 января в Дебесах прошли уже четвертые по счету Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди сельских школьников. В командном зачете победу одержала команда из Татарстана.

Рассказываем о прошедшем турнире в фотографиях.

Первый день соревнований по быстрым шахматам в Дебесах

Первый день соревнований по быстрым шахматам в Дебесах

Фото: Сергей Суворов

В Дебесы приехали команды из ДНР и ЛНР

В Дебесы приехали команды из ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Суворов

Кроме турнира ребята участвовали в различных мастер-классах

Кроме турнира ребята участвовали в различных мастер-классах

Фото: Сергей Суворов

Один из участников соревнований по блицу

Один из участников соревнований по блицу

Фото: Сергей Суворов

Мальчишки они везде мальчишки!

Мальчишки они везде мальчишки!

Фото: Сергей Суворов

В этом году в качестве одного из судей выступил 12-летний школьник

В этом году в качестве одного из судей выступил 12-летний школьник

Фото: Сергей Суворов

Впервые в 2023 году в рамках турнира прошли игры по системе шведские шахматы

Впервые в 2023 году в рамках турнира прошли игры по системе шведские шахматы

Фото: Сергей Суворов

Впервые в Дебесах прошла «Ночь бега и шахмат». Участники пробежали ровно 3333 метра!

Впервые в Дебесах прошла «Ночь бега и шахмат». Участники пробежали ровно 3333 метра!

Фото: Сергей Суворов

Сеанс одновременной игры мастера международного класса Александры Макаренко

Сеанс одновременной игры мастера международного класса Александры Макаренко

Фото: Сергей Суворов

Еще в прошлом году участников разделили по возрастам и по полу. Раньше 17-летний школьник мог играть с 8-летним соперником

Еще в прошлом году участников разделили по возрастам и по полу. Раньше 17-летний школьник мог играть с 8-летним соперником

Фото: Сергей Суворов

Каждый год помимо турнира проходит семинар для судей. Они обмениваются опытом, обсуждают спорные моменты соревнований и повышают свою квалификацию

Каждый год помимо турнира проходит семинар для судей. Они обмениваются опытом, обсуждают спорные моменты соревнований и повышают свою квалификацию

Фото: Сергей Суворов

Шахматы – очень серьезная игра!

Шахматы – очень серьезная игра!

Фото: Сергей Суворов

На соревнования приехали ребята из 19 регионов России

На соревнования приехали ребята из 19 регионов России

Фото: Сергей Суворов

Ребята вместе с родителями и тренерами на экскурсии на горе Байгурезь

Ребята вместе с родителями и тренерами на экскурсии на горе Байгурезь

Фото: Сергей Суворов

Партия сыграна!

Партия сыграна!

Фото: Сергей Суворов

В рамках турнира чиновники и представители Федерации шахмат Удмуртии обсудили вопросы развития туризма на селе с помощью спортивных мероприятий

В рамках турнира чиновники и представители Федерации шахмат Удмуртии обсудили вопросы развития туризма на селе с помощью спортивных мероприятий

Фото: Сергей Суворов

Победителей турнира было много!

Победителей турнира было много!

Фото: Сергей Суворов

Всего для участников соревнований было заготовлено 48 кубков и 160 медалей

Всего для участников соревнований было заготовлено 48 кубков и 160 медалей

Фото: Сергей Суворов

Победители соревнований

Победители соревнований

Фото: Сергей Суворов

Одно из любимых спортивных состязаний – снайпер в варежках

Одно из любимых спортивных состязаний – снайпер в варежках

Фото: Сергей Суворов

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