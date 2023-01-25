Уроженцы Ижевска рассказали, как создавали мультсериал «Колдуй отсюда» для телеканала 2x2

Кадр из мультсериала. Фото: скриншот видео

На телеканале 2x2 показали мультсериал «Колдуй отсюда» (16+). Его создателями стали уроженцы Ижевска. Они поделились с «Комсомолкой», как создавали проект.

Главная героиня сериала – волшебница Мэрлин. Она занимается черной магией. Когда ее жизни угрожает опасность, колдунья обращается за помощью к брату Артуру, который уже и забыл о способностях сестры. Параллельно герои выясняют отношения друг с другом.

Автор идеи – Евгений Огнев, наш земляк. А сценаристом некоторых серий стал уроженец столицы Удмуртии Олег Липин. В прошлом он был кэвээнщиком, автором и ведущим мероприятий. Также он принимал участие в работе над сериалом «Дылды» (16+).

«Знаю, что кто-то скажет: «Фу, какая-то анимация не очень, «Рик и Морти» нарисован круче». А я вам на это скажу – да, так и есть, но это первый взрослый анимационный сериал такого уровня и качества в России. Всегда нужен проект, который проложит дорогу большим бюджетам. Надеюсь, этим проектом станет «Колдуй отсюда», - прокомментировал Олег.

Первые серии вышли в новогоднюю ночь. Экс-ижевчанин рассказал, что это стало для него настоящим подарком.

Олег Липин. Фото: архив героя

«Мне кажется, что сюжет получился реально очень интересным. Я прям ждал, когда мы перейдем к каждой следующей серии, потому что мне самому было интересно, как все будет развиваться. Это действительно приключения, разные миры, развитие отношений между героями – все то, что есть в хороших больших сериалах. Мне правда кажется, что для российской многосерийной анимации – это новый кайфовый уровень в сюжетном плане», – прокомментировал Олег Липин.

Евгений и Олег работали над сюжетом вместе. Но диалоги обычно прописывал Евгений.

«Поэтому каждый раз я открывал файл с нетерпением – было интересно прочитать, как будет язвить Мерлин, что учудит Ви и как будет беситься от происходящего хаоса Артур. Удивительным свойством работы над сценарием мультфильма стало то, что я понятия не имел, как все будет выглядеть», – делится эмоциями Олег.

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