Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 января 2023 13:31

При столкновении двух автомобилей в Удмуртии пострадали три человека

Один из водителей не уступил другому дорогу на перекрестке
Екатерина АРДАШЕВА
Травмы получили два водителя и пассажирка

Травмы получили два водителя и пассажирка

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП с тремя пострадавшими произошло в Сарапульском районе 24 января на 11 км автодороги «город Сарапул – село Каракулино», об этом сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП на 11 км автодороги «город Сарапул – село Каракулино»

ДТП на 11 км автодороги «город Сарапул – село Каракулино»

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Около 16:35 водитель автомобиля «Рено Логан», 53-летний мужчина, подъехал к перекрестку неравнозначных дорог. Двигаясь по второстепенной дороге, он не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге автомобилю «ГАЗ 31105», которым управлял 44-летний водитель.

ДТП на 11 км автодороги «город Сарапул – село Каракулино»

ДТП на 11 км автодороги «город Сарапул – село Каракулино»

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Госавтоинспекция напоминает водителям, что на перекрестке неравнозначных дорог движущегося по второстепенной дороге водитель должен уступать дорогу автомобилям, которые едут по главной дороге.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Эдуард Сорокин стал главным врачом ГКБ №9 в Ижевске

Владимир Лазарев стал главой управления по работе с муниципалитетами в Удмуртии

Уроженцы Ижевска рассказали, как создавали мультсериал «Колдуй отсюда» для телеканала 2x2