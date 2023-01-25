При столкновении двух автомобилей в Удмуртии пострадали три человека

Травмы получили два водителя и пассажирка Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ДТП с тремя пострадавшими произошло в Сарапульском районе 24 января на 11 км автодороги «город Сарапул – село Каракулино», об этом сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП на 11 км автодороги «город Сарапул – село Каракулино» Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Около 16:35 водитель автомобиля «Рено Логан», 53-летний мужчина, подъехал к перекрестку неравнозначных дорог. Двигаясь по второстепенной дороге, он не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге автомобилю «ГАЗ 31105», которым управлял 44-летний водитель.

ДТП на 11 км автодороги «город Сарапул – село Каракулино» Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Госавтоинспекция напоминает водителям, что на перекрестке неравнозначных дорог движущегося по второстепенной дороге водитель должен уступать дорогу автомобилям, которые едут по главной дороге.

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