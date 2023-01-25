Эдуард Сорокин стал главным врачом ГКБ №9 в Ижевске

Эдуард Сорокин. Фото: страница вице-премьера Удмуртии Эльвиры Пинчук

В Ижевске назначили нового главврача ГКБ №9. Им стал Эдуард Сорокин. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Эдуард Сорокин работает в больнице с 2011 года анестезиологом-реаниматологом, поэтому заведение ему хорошо знакомо, отметила Пинчук.

«Коллеги и пациенты отзываются о нем как о профессионале своего дела, вдумчивом и организованном человеке. Эдуарду Павловичу предстоит решить ряд серьезных задач, в том числе сохранить и укрепить коллектив, привлечь новые кадры, организовать комфортные условия как для сотрудников, так и для пациентов», – написала вице-премьер.

Эдуард Сорокин окончил ИГМА в 1993 году. Общий стаж работы в медицине – 31 год. Он является доктором медицинских наук, профессором кафедры хирургических болезней с курсом анестезиологии и реаниматологии в медакадемии.

Ранее больницу возглавлял Роман Конев. Однако в Минздраве сочли, что он не справился с задачами.

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