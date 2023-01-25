В Ижевске простились с погибшим в зоне СВО рядовым

Военного похоронили с надлежащим почестями Фото: Архив КП

В среду, 25 января, в столице Удмуртии прошло прощание с погибшим в ходе специальной операции рядовым Денисом Чирковым. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства Удмуртии.

Рядового похоронили с надлежащими воинскими почестями. Посмертно Дениса Чиркова представили к Ордену Мужества – за проявленные в ходе СВО мужество и героизм. Его семья получает помощь в полном объеме.

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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