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НовостиОбщество25 января 2023 14:06

В Ижевске простились с погибшим в зоне СВО рядовым

Его представили посмертно к Ордену Мужества
Екатерина АРДАШЕВА
Военного похоронили с надлежащим почестями

Военного похоронили с надлежащим почестями

Фото: Архив КП

В среду, 25 января, в столице Удмуртии прошло прощание с погибшим в ходе специальной операции рядовым Денисом Чирковым. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства Удмуртии.

Рядового похоронили с надлежащими воинскими почестями. Посмертно Дениса Чиркова представили к Ордену Мужества – за проявленные в ходе СВО мужество и героизм. Его семья получает помощь в полном объеме.

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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