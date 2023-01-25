Начисления за отопление в январе в Ижевске будут ощутимо выше декабрьских

Как изменятся цифры в платежках ижевчан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перерасчет за отопление по итогам восьми месяцев 2022 года был произведен жителям столицы Удмуртии. Поэтому итоговые цифры в расчетках за декабрь оказались меньше фактического потребления. Суммы за январь будут выше, что связано с морозной погодой в начале месяца. Об этом сообщили на брифинге начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ижевска Ольга Симакова и руководитель управления продаж физическим лицам Удмуртского филиала ЭнергосбыТ Плюс Максим Ленков.

На основании постановления Правительства РФ в конце прошлого года в Ижевске повысили тарифы на все виды коммунальных услуг, в том числе и на отопление. И тем не менее горожане увидели уменьшение сумм в платежках. Причиной стал перерасчет по итогам 8 месяцев прошлого года, в результате которого примерно в 90 % случаев цифры были уменьшены в пользу потребителей. В январе жителям столицы Удмуртии нужно быть готовыми к другой ситуации.

«В этом январе среднемесячная температура существенно ниже, чем в декабре. По ожиданиям она составит порядка 17 градусов ниже ноля. Таким образом, ориентировочное увеличение суммы за первый месяц 2023 года составит в районе 25 % по сравнению с декабрем», – пояснил Максим Ленков.

В то же время, Ольга Симакова напомнила, что семьям, где плата за жилищно-коммунальные услуги превышает 22 % совокупного дохода полагается субсидия. Многодетным семьям предоставляют компенсацию на оплату коммунальных услуг в размере 30 %. Со списком документов, которые необходимо предъявить для получения субсидии и компенсации, можно ознакомиться на «Госуслугах». Оформить субсидию или компенсацию можно на том же портале или в МФЦ. В 2022 году в Ижевске компенсации получили 4000 многодетные семьи на общую сумму 43 млн рублей. Субсидии начислены 10 412 семьям на общую сумму 173 млн рублей.

Если предъявленная к оплате сумма за ЖКУ на 25% больше, чем в аналогичный месяц прошлого года – коммунальщики обязаны предоставить вам рассрочку.

Напомним, что в этом отопительном периоде начисления за отопление делают по фактическому потреблению. В связи с этим, от месяца к месяцу суммы в платежке отличаются. Чем холоднее на улице и горячее батареи, тем больше придется платить. Летом начислений не будет. Ранее годовая сумма за тепло равномерно распределялась на 12 календарных месяцев.

Система отопления по факту действует в республике в Ижевске, Воткинске, Можге и некоторых муниципальных образованиях Завьяловского района.

Проверить правильность расчетов и начисленных сумм за отопление можно, обратившись в обслуживающую организацию (управляющая компания или ТСЖ). При возникновении сложностей вы можете позвонить в ресурсоснабжающую организацию.

Например, жители, которым тепловую энергию поставляет компания “Т Плюс” могут обратиться в контакт-центр АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Ижевске 32-03-81 (многоканальный).

Жителей Ленинского района обслуживают Районная теплоснабжающая компания - 230-241 (многоканальный), Котельная № 20 - 24-04-66 и другие поставщики тепла.

Жителей Автозавода - Автокотельная - 8-800-301-15-97 (многоканальный).

Телефоны ресурсоснабжающих организаций указаны в платежках.

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