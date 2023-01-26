Погода в Ижевске 26 января: небольшой снег и до -5 градусов

Прогноз для ижевчан на четверг Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на четверг.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, погода в столице Удмуртии 26 января будет облачной.

Температура воздуха днем составит -3.. -5°С. Пройдет небольшой снег. Скорость юго-западного ветра достигнет 9-14 м/с. На дорогах гололедица.

Вечером столбик термометра задержится на -5°С. Ветер не изменит направления, но снизит скорость до 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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