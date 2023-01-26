23 пары из Удмуртии заключили брак в красивую дату 23 января 2023 года

Впереди еще несколько популярных и красивых дат Фото: Олег УКЛАДОВ

23 брака заключили жители Удмуртии в первую красивую дату этого года – 23.01.23. Об этом сообщает на официальной странице ВКонтакте Комитет по делам ЗАГС при правительстве республики.

Дата, кстати, выпала на понедельник. 5 свадеб в это день сыграли в Глазове, по 4 – в Ижевске и Завьяловском районе, по 2 – в Кизнерском и Можгинском районах. По 1 – в Сарапуле, а также в Алнашском, Ярском, Шарканском, Воткинском и Глазовском районах.

Следующей популярной датой для свадьбы может стать 23.06.23, уже сейчас в ЗАГСы Удмуртии на эту дату подали заявления 59 пар. На 23.03.23 в Удмуртии подано 54 заявления, и еще 50 пар хотят заключить брак 03.03.23.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Ижевске простились с погибшим в зоне СВО рядовым

При столкновении двух автомобилей в Удмуртии пострадали три человека

Начисления за отопление в январе в Ижевске будут ощутимо выше декабрьских