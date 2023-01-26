Ресторан «Вкусно – и точка» закрылся в ТРЦ «Италмас» в Ижевске

О переезде ресторана пока не сообщается
Фото: Михаил Красильников
25 января ресторан быстрого питания «Вкусно – и точка» в ижевском ТРЦ «Италмас» работал последний день. Так гласило объявление, вывешенное на дверях.
Вечером в среду заведение закрылось. В столице Удмуртии продолжают работать другие рестораны этой сети, но о переезде закрывшегося пока не сообщается.
Последний вечер – уже без посетителей
Фото: Михаил Красильников
Напомним, ранее ситуацию с ТРЦ «Италмас» прокомментировали власти Удмуртии. Константин Сунцов, первый вице-премьер правительства республики, сообщил, что решать, какие арендаторы будут находиться в здании, может только собственник, и правительство не может вмешиваться в эти дела. Тем не менее, пострадавшим предпринимателям пообещали оказать необходимую поддержку.
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