Где всплывает кракен: Удмуртия готовится к новому штамму коронавируса

Все медучреждения оснащены необходимыми препаратами Фото: Ильяс Бекмансуров

Коронавирус еще не покинул нас. Его новый штамм уже успел получить название – Кракен. Однако, как сообщила зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук во время пресс-конференции, случаев заболевания в республике данной разновидностью ковида еще не выявлено.

По ее словам, существующие ПЦР-тесты пока не способны выявить данный штамм заболевания. Поэтому, для более точных анализов раз в неделю Роспотребнадзор региона отправляет 10 положительных проб лабораторию Саратова на типирование.

По данным, полученным из результатов таких проверок, сейчас в регионе распространен омикрон. Важно отметить, что кракен – на сегодняшний день является подвидом омикрона. По заявлениям экспертов, будет протекать как обычный ОРВИ.

«Все необходимое для лечения кракена у нас есть. Все медицинские учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты и необходимыми лекарственными препаратами. В каждой медорганизации есть вакцины, в том числе назальная», – сообщила вице-премьер.

Кроме того, она напомнила, что главная опасность короновирусной инфекции заключается в постковидном синдроме.

«Многие переболевшие сталкиваются с обострением хронических заболеваний. Поэтому для снижения заболеваемости большое внимание будет уделяться первичной профилактике и ревакцинации. В рамках выполнения показателей нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентов РФ Владимиром Путиным, в республике удалось добиться снижения показателя смертности на 21,8%. Удмуртия впервые вошла в число регионов, где этот параметр ниже, чем в среднем по России», – отметила Эльвира Пинчук.

Также она сообщила, что эксперты из Министерства здравоохранения отметили, что ковид стал более прогнозируемым и его уже можно причислять к «сезонным» заболеваниям.

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