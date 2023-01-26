Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве и поджоге женщины и 12-летнего ребенка

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии ВКонтакте

В Завьяловском районе Удмуртии по подозрению в убийстве задержали 21-летнего и 22-летнего местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

24 января в сгоревшем доме в селе Люкшудья нашли тела женщины и ее 12-ленего сына. В ходе осмотра места трагедии следователи нашли помарки бурого цвета недалеко от дорожки, которая ведет к дому соседей. Позднее причастность двух молодых людей к убийству семьи подтвердилась.

Между соседями сложились плохие отношения, и они часто ссорились. В ночь на 24 января мужчины выпили. Вооружившись ножом и топором, они пришли в дом к соседям. Там они убили мать с ребенком, а затем перенесли их тела в баню. Для того, что скрыть следы убийства, они подожгли здание.

Сейчас следователь готовит доказательства вины подозреваемых для их заключения под стражу.

Председатель СК России поручил руководителю регионального отделения ведомства Тугушеву Р.Р. доложить об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования уголовного дела.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что подозреваемых удалос задржать благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Удмуртии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Снизить объем выбросов с кирпичного завода в Ижевске обещают к 2025 году

Мантия-невидимка, паленка и шарикоплюй: ижевчане вспомнили истории из веселой студенческой жизни

Ресторан «Вкусно – и точка» закрылся в ТРЦ «Италмас» в Ижевске