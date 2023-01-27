Порядка 4,6 млрд рублей требуется для ремонта всех государственных медучреждений Удмуртии

В 2022 году в республике ремонтировали 30 больниц Фото: Иван МАКЕЕВ

Жалобы на отсутствие ремонта в некоторых больницах, появляющиеся в социальных сетях, прокомментировала на встрече с журналистами зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

«Для того чтобы покрыть всю потребность в ремонтах наших медицинских учреждений требуется порядка 4,6 млрд рублей, выделить одномоментно такую сумму из бюджета просто невозможно», – сказала она.

При этом вице-премьер отметила, что в 2022 году в республике отремонтировали 30 больниц, и на эти цели было выделено 500 млн рублей.

«В 2023 году в республике продолжатся ремонты на некоторых площадках, где мы приступили к работам в прошлом году, например, в Кизнерской и Якшур-Бодьинской больницах. Кроме того, мы продолжаем изыскивать возможности для проведения ремонтов в других медицинских учреждениях», – рассказала Эльвира Пинчук.

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