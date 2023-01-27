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НовостиОбщество27 января 2023 5:58

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прошелся с проверкой по тротуарам города

Ижевчане жаловались на скользкие и «засоленные» дороги
Софья Кель
Подрядчиков попросили соблюдать график

Подрядчиков попросили соблюдать график

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

После полученных от ижевчан жалоб на плохие пешеходные дорожки, глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил работу подрядчиков в Первомайском районе города. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Градоначальник отметил несвоевременную расчистку тротуаров, а также нарушения технологии уборки. В результате на некоторых участках тротуаров образовывается снежная каша. Пой встречаются перепады в 15-20 см между снегом и асфальтом. Подрядчики пообещали подумать, как решить эту проблему.

Сам Бекмеметьев назвал пешеходные дорожки «лоскутным одеялом» – местами на дороге лед, местами – снег, а где-то – проглядывает асфальт. Градоначальник обязал специалистов адекватно использовать противогололедные материалы – не перебарщивать и использовать вовремя.

«Руководителей подрядных организаций настоятельно попросил более оперативно реагировать на обращения горожан. Это главный барометр того, насколько качественно работают в полях их дорожные бригады», – заключил Бекмеметьев.

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