Поиски нового подрядчика на капитальный ремонт подземного перехода возле УдГУ начали в Ижевске

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 января 2023 года. Фото: архив редакции

Чтобы восстановить подземный переход около УдГУ вновь необходимо найти подрядчика. Об этом сообщается на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

По информации из открытых источников начальная цена контракта равна 19, 938 млн. рублей. Срок ремонтных работ - с 15 апреля до 31 июля 2023 года.

Напомним, что жители города очень много жаловались на состояние подземки возле УдГУ Летом 2022 года было принято решение закрыть его на ремонт.

Однако работы так и не начались, а сроки строительства сдвигали. В итоге ремонт перенесли на 2023 год. Администрация обвинила подрядчиков в том, что они не предусмотрели ремонт ливневой канализации.

Власти нашего города заверили, что теперь при выполнении этого проекта будет сделана и система водоотведения.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 января 2023.

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