В Удмуртии за 2023 год отремонтируют два морга и построят один новый

В 2024 продолжат заниматься ремонтами моргов. Фото: fotolia.com

Программа по ремонту и строительству моргов начала реализовываться в Удмуртии, об этом журналистам 26 января рассказала Эльвира Пинчук, заместитель председателя правительства региона. Напомним, в мае 2022 года в ходе сессии Госсовета был поднят вопрос о нехватке либо неудовлетворительном состоянии моргов в ряде городов районов.

«Проблема для Удмуртии актуальна, мы ее проработали. Первый модульный морг в Воткинске будет сдан уже в этом году. Модульный морг – это легковозводимая конструкция с необходимым функционалом. По той же технологии сейчас успешно строятся сельские ФАПы», – рассказала Эльвира Пинчук.

Кроме того, морг ремонтируют в Можге, работы планируют закончить в ближайшее время. Во втором квартале 2023 года отремонтируют Глазовский морг. В зависимости от дальнейшего хода программы, в 2024 году будет построено или отремонтировано еще порядка 2-3 подобных учреждений.

Кроме того, выделено финансирование для обновление автопарка и оснащение лаборатории Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Удмуртии.

По словам Эльвиры Пинчук, если такой темп будет сохраняться, то проблему отрасли в Удмуртии удастся закрыть за 2-3 года.

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