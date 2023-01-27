Бывшего директора единой управляющей компании Ижевска осудили за кражу более 2 млн рублей

Суд пиговорил Кутдузова к 6 гоам в колонии Фото: Диля Ахмадишина

27 января в Ижевске осудили экс-директора управляющей компании «Единая УК» Кутдузова Н. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, он виновен в краже с использованием служебного положения.

Кутдузов не перечислил оплаченные ижевчанами деньги за подачу коммунальных ресурсов в МУП «Ижводоканал» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Таким образом он украл более 2 млн рублей. В судебном заседании он не признал свою вину.

Суд отправил Кутдузова в исправительную колонию общего режима на 6 лет, а также приговорил к штрафу в размере 600 тысяч рублей.

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