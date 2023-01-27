Задержанным за убийство и поджог женщины и ребенка в Удмуртии предъявили обвинение

Фото: телеграм-канал СУ СК России по Удмуртии @susk118

Задержанным по подозрению в убийстве и поджоге 36-летней женщины и ее 12-летнего сына предъявили обвинение. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, 24 января в селе Люкшудья после пожара нашли тела матери и ее сына. По подозрению в убийстве задержали двух соседей семьи. Мужчины часто ссорились с женщиной и не могли ужиться на одном участке. В ночь перед произошедшим они выпили, вооружились ножом и топором и отправились «на разборки». После убийства молодые люди оттащили тела в баню и подожгли здание. Но пламя перекинулось и на их дом. Поэтому обвиняемым пришлось вызвать пожарных.

Следователь направил ходатайство в суд о заключении мужчин под стражу. Отметим, что председатель СК России поручил руководителю регионального отделения ведомства сделать доклад о ходе расследования уголовного дела.

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