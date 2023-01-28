259 раз за месяц названивали сотрудники банка жительнице Удмуртии

Фото: Маша Бакланова

В Удмуртии банк оштрафован за многочисленные звонки своему клиенту. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов региона.

К приставам обратилась женщина, которая рассказала о том, что сотрудники банка звонили ей с требованием возврата долга 259 раз за месяц!

Была назначена проверка. При детализации звонков выяснилось, что банком превышено допустимое законом суточное и месячное количество звонков. Так, в день женщине звонили по 43 раза, вместо одного, установленного звонка законом.

Женщина действительно была должником по кредиту. Но никакого соглашения на другую частоту взаимодействия между ей и банком женщина не заключала.

В итоге банк признали виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначили штраф в размере 60 тысяч рублей.

Отметим, есть правила, регламентирующие действия банков:

- Звонить можно максимум 8 раз в месяц, в неделю 2 раза

- За один день не должно быть более 1 звонка

- Звонить модно в будние с 8:00 до 22:00, в выходные – с 9:00 до 20:00.

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