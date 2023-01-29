Гороскоп на день: 30 января Львам пора начать брать на себя ответственность, а Водолеев ждет пополнение

Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз на 30 января
Ваш организм буквально просит об отдыхе. Лучшим решением станет поездка в санаторий.
Отдайтесь чувствам и не задумывайтесь о последствиях. Вами будет руководить сердце, поэтому следуйте его зову.
Стоит задуматься о финансовой подушке безопасности. Начните откладывать сумму денег на свою цель.
Вам явно не хватает сил, чтобы вершить дела. Сделайте медитацию, уделите время себе и разложите все мысли по полочкам.
Хватит перекладывать ответственность на других людей. Только осознав всю серьезность этого, вы сможете стать для себя примером во многих сферах.
Те, кто давно дал о себе забыть, вернутся, но с хорошими новостями. Все долги, которые они у вас брали, отдадут.
Пора отправиться расширять горизонты. Самое время задуматься о путешествии. Дайте себе возможность прочувствовать жизнь во всех ее красках.
Люди захотят осудить вас за ваш выбор, но будьте сильнее, не реагируйте на их слова. В таком случае вы и нервы себе сохраните, и не дадите повода напряженной дискуссии.
Новые проекты не за горами. Для вас открыты все дороги для саморазвития и применения этих знаний. Осталось только захотеть воплотить это в жизнь.
К вам придет осознанность того, что вы у себя одни. Начните уважать свое личное время и любить себя такими, какие вы есть.
Совсем скоро в вашей семье будет пополнение. Поэтому стоит подготовиться к таким важным изменениям.
Если вы вдруг почувствуете себя одиноким и ненужным, оглянитесь вокруг. Рядом с вами находятся самые близкие люди, которые ценят каждый миг, проведенный с вами.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Гороскоп на месяц: в январе Львов ждут скандалы и разводы, а Раков – отношения на расстоянии
Гороскоп на неделю: с 30 января по 5 февраля Скорпионов ждет вызов, а у Тельцов кризис в отношениях