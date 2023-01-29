Гороскоп на день: 30 января Львам пора начать брать на себя ответственность, а Водолеев ждет пополнение

Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на 30 января

ОВЕН

Ваш организм буквально просит об отдыхе. Лучшим решением станет поездка в санаторий.

ТЕЛЕЦ

Отдайтесь чувствам и не задумывайтесь о последствиях. Вами будет руководить сердце, поэтому следуйте его зову.

БЛИЗНЕЦЫ

Стоит задуматься о финансовой подушке безопасности. Начните откладывать сумму денег на свою цель.

РАК

Вам явно не хватает сил, чтобы вершить дела. Сделайте медитацию, уделите время себе и разложите все мысли по полочкам.

ЛЕВ

Хватит перекладывать ответственность на других людей. Только осознав всю серьезность этого, вы сможете стать для себя примером во многих сферах.

ДЕВА

Те, кто давно дал о себе забыть, вернутся, но с хорошими новостями. Все долги, которые они у вас брали, отдадут.

БЛИЗНЕЦЫ

Пора отправиться расширять горизонты. Самое время задуматься о путешествии. Дайте себе возможность прочувствовать жизнь во всех ее красках.

СКОРПИОН

Люди захотят осудить вас за ваш выбор, но будьте сильнее, не реагируйте на их слова. В таком случае вы и нервы себе сохраните, и не дадите повода напряженной дискуссии.

СТРЕЛЕЦ

Новые проекты не за горами. Для вас открыты все дороги для саморазвития и применения этих знаний. Осталось только захотеть воплотить это в жизнь.

КОЗЕРОГ

К вам придет осознанность того, что вы у себя одни. Начните уважать свое личное время и любить себя такими, какие вы есть.

ВОДОЛЕЙ

Совсем скоро в вашей семье будет пополнение. Поэтому стоит подготовиться к таким важным изменениям.

РЫБЫ

Если вы вдруг почувствуете себя одиноким и ненужным, оглянитесь вокруг. Рядом с вами находятся самые близкие люди, которые ценят каждый миг, проведенный с вами.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на месяц: в январе Львов ждут скандалы и разводы, а Раков – отношения на расстоянии

Гороскоп на неделю: с 30 января по 5 февраля Скорпионов ждет вызов, а у Тельцов кризис в отношениях