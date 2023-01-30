Водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП, задержали в Удмуртии

Водитель грузовика сбил женщину 1949 года рождения. Фото: Telegram-канал МВД по Удмуртии

В Удмуртии рядом с селом Пугачево произошло смертельное ДТП: на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил женщину 1949 года рождения. Она скончалась, а водитель скрылся. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Происшествие случилось 26 января на трассе М7. Начались оперативно-розыскные мероприятия.

В результате задержали водителя КамАЗа, которого подозревают в наезде на пешехода. Им оказался 35-летний житель Татарстана.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)

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