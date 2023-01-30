Мужчине грозит до 3 лет в колонии Фото: Архив КП

Директор строительной организации из Ижевска уклонился от налогов на 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В 2021 году мужчина включил в налоговые декларации 13 фиктивных сделок. В результате он не заплатил более 15 млн рублей налогов.

Для того, чтобы возместить ущерб на деньги и имущество мужчины наложили арест. Уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере» направили в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

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