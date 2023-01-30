Тротуары на нескольких улицах в Глазове отремонтировали после вмешательства прокуратуры

На тротуарах были разрушения Фото: Мария Бакланова

В Глазове после вмешательства прокуратуры отремонтировали несколько тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Местный житель пожаловался прокурору на качество пешеходных дорожек на личном приеме. На тротуарах были разрушения и отсутствовали бордюры. Администрацию города через суд обязали привести пешеходную зону в порядок.

Местные власти выполнили решение суда.

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