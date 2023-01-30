Администратора сайта осудили за мошенничество при продаже цифровой техники в Ижевске

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно Фото: Амир Закиров

В Ижевске по статье «Мошенничество» осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Удмуртии.

Мужчина работал администратором интернет-сайта. Он якобы продавал цифровую технику с большими скидками. Но на самом деле просто крал деньги у своих покупателей.

Во время судебного заседания ижевчанин признал свою вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

Приговор вступил в законную силу.

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