Администратора сайта осудили за мошенничество при продаже цифровой техники в Ижевске

Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно
Фото: Амир Закиров
В Ижевске по статье «Мошенничество» осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Удмуртии.
Мужчина работал администратором интернет-сайта. Он якобы продавал цифровую технику с большими скидками. Но на самом деле просто крал деньги у своих покупателей.
Во время судебного заседания ижевчанин признал свою вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
Приговор вступил в законную силу.
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