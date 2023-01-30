Пьяный водитель врезался в легковушку и вылетел в кювет в Можге

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Вечером 29 января напротив дома №49 по улице Можгинская в Можге произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Пьяный и не пристегнутый 51-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на встречку. Там он врезался в «Шкоду», за рулем которой была 37-летняя женщина. После столкновения ВАЗ съехал с дороги и вылетел в кювет.
В результате ДТП оба водителя получили травмы. В отношении мужчины составлены административные материалы, а его автомобиль поместили на специализированную стоянку. Проводится расследование.
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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