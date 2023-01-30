Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 января 2023 9:47

Пригородный поезд и эвакуатор столкнулись в Ижевске

На месте работают сотрудники оперативных служб
Софья Кель
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня в 10:10 недалеко от дома №44 по улице Четырнадцатая в Ижевске столкнулись локомотив и эвакуатор. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Машины столкнулись на железнодорожном переезде. За рулем поезда сидел мужчина, 1987 года рождения. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас движение на участке уже восстановили. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП, задержали в Удмуртии

Какие семена купить: выбираем основу будущего урожая

Директор строительной организации из Ижевска уклонился от налогов на 15 млн рублей