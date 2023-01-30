Пригородный поезд и эвакуатор столкнулись в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня в 10:10 недалеко от дома №44 по улице Четырнадцатая в Ижевске столкнулись локомотив и эвакуатор. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Машины столкнулись на железнодорожном переезде. За рулем поезда сидел мужчина, 1987 года рождения. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас движение на участке уже восстановили. На месте работают сотрудники оперативных служб.

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