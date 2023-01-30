Визажист из Ижевска научила краситься популярного блогера Александру Митрошину

Фото: соцсети Лилии Мансуровой

Визажист из Ижевска Лилия Мансурова провела мастер-класс для популярного блогера-миллионника, автора книг и вебинаров, основателя школы «Инсталогия» Александры Митрошиной. Урок прошел в Дубае.

Лилия Мансурова родилась и выросла в Ижевске. Сейчас ей 33 года. Лилия замужем, детей у пары пока нет. Вместе с мужем они периодически живут в ОАЭ.

Девушка работала арт-директором в первом в Ижевске антикафе, а потом несколько лет на телевидении. Сейчас Лилия с головой ушла в бьюти-сферу: уже пятый год она руководит своей студией визажа Girls only («Герлз онли»).

Урок по дневному макияжу прошел в дубайской квартире у Александры. Туда она переехала в марте 2022 года.

Лилия научила Сашу и ее подруг, среди которых были и члены ее команды, самостоятельно делать легкий дневной макияж. Также она разобрала их косметички, убрала лишние и ненужные средства, составила для участниц мастер-класса список необходимых бьюти-покупок.

«Спасибо Лиле за обучение. Все было очень понятно и легко», – написала Саша сразу после мастер-класса.

В свою очередь Лиля назвала мероприятие «волшебным девичником».

«Я поделилась с девчонками новыми знаниями, а они своей неиссякаемой энергией. Было классно!», – подчеркнула Лилия.

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