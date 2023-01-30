В Ижевске раскрыли убийство 22-летней давности

Обвиняемый несколько раз ударил мужчину ножом Фото: Амир Закиров

В столице Удмуртии раскрыли совершенное в 1999 году убийство. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

На момент убийства мужчине было 19 лет. Летом 1999 года он поссорился с незнакомым ему 23-летним ижевчанином. В результате обвиняемый несколько раз ударил другого мужчину ножом. Тот умер от острой кровопотери.

22 года спустя его обвиняют по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку». Уголовное дело передали в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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